У Києві зведуть Центр інфекційних хвороб

Будівництво Центру інфекційних хвороб Олександрівської клінічної лікарні планують завершити до кінця 2011 року.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це заявив сьогодні голова КМДА Олександр ПОПОВ під час робочої наради на території лікарні.

«Наразі активізовані роботи з будівництва Центру інфекційних хвороб, який до цього часу можна було вважати довгобудом. Сьогодні у нас є абсолютно реальні шанси завершити це будівництво до кінця поточного року”, - сказав О.ПОПОВ.

За його інформацією, вартість будівництва Центру складає приблизно 180 млн. грн., з яких близько 25 млн. – це кошти, що будуть використані на придбання обладнання та меблі, решта – будівельно-монтажні роботи.

Найближчим часом Київська міська державна адміністрація винесе на розгляд депутатського корпусу проект рішення щодо виділення додаткових 49 млн. грн. для того, аби профінансувати цей об’єкт в повній мірі», – повідомив голова КМДА.

Він також додав, що незабаром розпочнеться і реконструкція приймального відділення лікарні. Наразі у міському бюджеті передбачені необхідні кошти на виконання цих робіт.

«Зараз на стадії завершення розробка проектно-кошторисної документації. Важливо зазначити, що ми плануємо обов’язково додати до проекту заходи з впровадження енергозбереження, в першу чергу – заміну вікон та інженерних комунікацій. Найближчим часом ми остаточно визначимо обсяги фінансування і розпочнемо роботи», – зазначив О.ПОПОВ.

Він наголосив, що розвиток Олександрівської лікарні сьогодні є дуже актуальним питанням і звернувся до керівництва лікарні з пропозицією об’єднати зусилля і попрацювати над розробкою генерального плану розвитку території лікарні з визначенням подальшого цільового призначення всіх приміщень.

Як інформують в прес-службі КМДА, Олександрівська клінічна лікарня розташована на земельній ділянці площею 7,58 га. На балансі лікарні враховується 19 будівель. Із загальної кількості будівель 18 будівель побудовані до Жовтневої революції 1917 року. Загальна площа будівель – 53.5 тис. кв. м. На сьогодні загальна потужність Олександрівської лікарні складає – 1045 ліжок. Загальна кількість працюючих – 1812 чоловік. На базі лікарні функціонують 10 кафедр НМУ ім.О.О.Богомольця та НМАПО ім. П.Л. Шупика, в яких працюють 90 науковців.