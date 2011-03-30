У Кіровограді стартує акція «Здорові жителі – здорове місто»

У Кіровограді з 4 квітня цього року стартує соціальна акція «Здорові жителі – здорове місто», мета якої – покращання якості медичного обслуговування населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила заступник міського голови Лариса АНДРЄЄВА.

За її словами, на сьогодні Кіровоград посідає останнє, двадцять третє, місце в загальному обласному рейтингу за якістю надання медичних послуг.

«На першому місці за смертністю — хвороби системи кровообігу, інсульти й інфаркти. На другому — злоякісні пухлинні утворення», - наголосила Л. АНДРЄЄВА.

Вона повідомила, що влада розпочинає проведення профілактичних оглядів населення у мікрорайонах міста, починаючи з найбільш віддалених. У визначених місцях протягом кількох днів прийом громадян вестиме бригада медиків, працюватимуть флюорограф, ультразвукова діагностика, електрокардіограф. Жителі міста зможуть пройти первинний онкологічний огляд, отримати консультацію хірурга, терапевта, офтальмолога, здійснюватимуться лабораторні обстеження.

Л. АНДРЄЄВА підкреслила, що головна мета акції – наблизити медичні послуги до населення. Лікарі самі приїжджатимуть у кожен мікрорайон, усі обстеження, консультації, лабораторні дослідження проводитимуть безкоштовно.