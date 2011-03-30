Браконьєри застрелили останніх лосів на Черкащині

Браконьєрів, які застрелили останніх лосів на території Черкаської області, суд оштрафував загалом на 58 тис. 500 гривень.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Черкаській області, також було конфісковано їхній позашляховик «Toyota RAV4», на якому вони тікали від мліціонерів.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року поблизу села Бурякове Чигиринського району працівники ДАІ затримали двох браконьєрів, які застрелили двох останніх лосів на території одного з мисливських товариств Черкаської області.

Встановлено, що браконьєри застрелили двох самок, одна з яких була вагітною. За словами лісників, це були останні двоє лосів, які жили на волі.