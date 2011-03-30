Медики незаконно виписали для наркоманів рецептів на 1 млн

Міліція Полтавської області викрила групу лікарів однієї з лікарень, які незаконно виписали рецептів на придбання лікарських засобів наркотичної дії на суму понад 1 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили у відділі з питань зв`язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області.

За їх даними, лікарі за певний проміжок часу незаконно виписали близько 3 тис. 500 рецептів наркозалежним особам на придбання лікарських засобів наркотичної дії.

«Внаслідок незаконного витоку наркотичних засобів і психотропних речовин в кримінальний оборот потрапило близько 90 тисяч таблеток «Трамадолу», 3200 таблеток «Сибазону», 9000 таблеток «Фенобарбіталу», 4000 таблеток «Клоназепаму» і більш як 1300 таблеток «Феназепаму», - констатували в міліції.

Вартість відпущених за незаконними рецептами засобів на «чорному» ринку оцінюється в більш як 1 млн. грн.

Зараз триває дослідча перевірка. У діях лікарів вбачаються ознаки злочинів, передбачених статтями 318 (незаконне виготовлення, підробка, використання або збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів), 319 (незаконна видача рецепту на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин) і 320 (порушення встановлених правил обороту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України.

