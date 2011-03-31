«Шахтар» подарував лікарні медобладнання на 100 тисяч євро

Головний тренер футбольної команди «Шахтар» Мірча ЛУЧЕСКУ разом з гравцями донецького клубу Рустамом ХУДЖАМОВИМ, Олексієм ГАЄМ, Вячеславом ШЕВЧУКОМ й іншими відвідали діагностичний центр Донецького обласного клінічного територіального медичного об`єднання (ДОКТМО) і подарували цій лікарні медобладнання вартістю 100 тисяч євро.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФК «Шахтар».

У повідомленні наголошується, що подароване устаткування - це апарат ультразвукової діагностики останнього покоління, що дає змогу виявити практично будь-який вид патології внутрішніх органів людини.

Придбання апарату, вартість якого оцінюється в 100 тисяч євро, стало спільною ініціативою головного тренера «Шахтаря» і гравців команди, наголосили в прес-службі.

У свою чергу генеральний директор діагностичного центру ДОКТМО Тетяна БАХТЄЄВА подякувала М.ЛУЧЕСКУ і сказала, зокрема, що «цей унікальний апарат ультразвукової діагностики дасть змогу проводити дослідження з точністю до одного міліметра, що особливо важливо для своєчасної діагностики хвороб щитовидної залози, поширених у Донецькій області».

У відповідь головний тренер «Шахтаря» М.ЛУЧЕСКУ, який проходив два роки тому в цьому діагностичному центрі курс відновлення після проблем із серцем, коротко відзначив: «Я обіцяв допомогти (лікарні). І команда допомогла мені дотримати обіцянки».