Харківщина: вантажівка зіткнулася з автобусом, є жертви

На Харківщині внаслідок зіткнення вантажівки з автобусом дві особи загинули, 24 пасажири отримали травми.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі харківського обласного управління ДАІ, 30 березня близько 18.00 на 51-му кілометрі автошляху Харків – Ялта, поблизу села Просяне Нововодолазького району, з невідомих поки що причин автобус Mitsubishi prestij врізався у вантажівку «МАЗ», після чого автобус перекинувся.

Внаслідок ДТП одна пасажирка автобуса загинула на місці пригоди, водій та 12 пасажирів автобуса і пасажир вантажівки отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, з якими були госпіталізовані до місцевої лікарні. Пізніше по медичну допомогу звернулися ще 10 пасажирів автобуса.

Вночі у лікарні від отриманих травм померла ще одна пасажирка автобуса.

Автобус слідував за маршрутом «Харків – Кегичівка». На момент зіткнення у його салоні знаходилося 27 пасажирів. Триває розслідування ДТП.