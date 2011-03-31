У Херсоні половина "швидких" не виїжджає на виклики хворих

У Херсоні через подорожчання бензину половина автомобілів “швидкої медичної допомоги” не виїжджає на виклики хворих.

Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело в міській станції «швидкої медичної допомоги», ситуація дуже складна, адже пального для забезпечення повноцінного функціонування служби не вистачає, тому бригади “швидкої” виїздять виключно на екстрені виклики, а близько половини автомобілів станції простоюють.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії Херсона, проблема із забезпеченням міської станції "швидкої медичної допомоги" пальним виникла у зв’язку зі стрімким зростанням вартості паливно-мастильних матеріалів, внаслідок чого постачальники відмовлялися брати участь у відповідних тендерах, аргументуючи свої дії неможливістю передбачити рівень цін на довготерміновий період. Законодавство у сфері державних закупівель передбачає, що ціна на товар не може змінюватись протягом дії договору.

Враховуючи, що кошти в міському бюджеті на зазначені цілі передбачені у повному обсязі, без проведення встановленої чинним законодавством процедури державних закупівель отримати пальне для роботи автомобілів "швидкої медичної допомоги" неможливо. В лютому поточного року станцією було оголошено тендер на закупівлю паливно-мастильних матеріалів у ІІ кварталі 2011 року. Але повна процедура підготовки і проведення таких торгів триває значний термін.

Також в мерії зауважили, що шляхом розв’язання цієї проблеми стане проведення станцією декількох тендерів на рік - щоквартально.

За результатами спеціальної наради, проведеної за дорученням міського голови Володимира САЛЬДО, міська влада пообіцяла організувати безперебійну роботу міської станції "швидкої медичної допомоги" до 18 квітня - дати укладання договору за результатами тендеру на закупівлю паливно-мастильних матеріалів.

Наразі мерія Херсона збирає пальне для «швидкої допомоги» по комунальних підприємствах, підприємствах інших форм власності, в установах і організаціях міста.

Херсонська міська станція "швидкої медичної допомоги» обслуговує в середньому 320 викликів на добу. Її добова потреба у пальному становить 600 літрів.