У Луцьку працівники МНС вилучили з будинку пенсіонерки чотири змії. Про це сьогодні УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Волинській області.

Як зазначено в повідомленні, вчора жителька будинку на вулиці Квітковій виявила змію. Злякавшись, пенсіонерка одразу зателефонувала до служби "101".

Після прибуття на місце виклику працівники МНС побачили в кутку кімнати згорнутого клубком чималого плазуна, який виявися вужем. Після ретельного огляду кімнати, за меблевою стінкою рятувальники помітили ще три таких клубки. Всі вони також виявилися вужами, один з яких був завдовжки близько метра.

Швидше за все, плазуни проникли в хату через вентиляційний отвір між фундаментом та підлогою будинку. Тому, для запобігання подібним випадкам в майбутньому пожежники заповнили цей отвір монтажною піною.