Чернігівщина: схвалили програму щодо артеріальної гіпертензії

Депутати Чернігівської міської ради на засіданні чергової сесії затвердили Програму профілактики і лікування артеріальної гіпертензії, попередження смертності та інвалідності населення внаслідок серцево-судинних захворювань у Чернігові до 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про схвалення Програми було опрацьовано у депутатських комісіях, тому присутні на сесії депутати майже одноголосно підтримали документ.

За інформацією управління охорони здоров`я міської ради, у 2010 році у Чернігові виявлено понад 73 тис. осіб з підвищеним тиском (майже 30% дорослого населення), зареєстровано гіпертонію у майже 70 тис. мешканців міста (28,4% дорослого населення).

Аналіз смертності жителів міста свідчить, що 63,8% випадків смертності становить смертність саме від хвороб системи кровообігу. Щорічно у місті реєструється більше 2 тис. померлих від серцево-судинних захворювань. Найбільше чернігівців помирають від ускладнень артеріальної гіпертензії – від інфаркту міокарда та мозкового інсульту. Кожного року в обласному центрі Чернігівщини реєструють 400-450 випадків гострого інфаркту міокарду та понад 800 випадків інсульту з гіпертонією.

В управлінні охорони здоров`я підкреслили, що подібна програма у місті вже діяла і дала результати зниження випадків смерті від інфаркту та інсульту у межах 14-20%. Зважаючи, що доступність населення до високотехнологічних методів лікування серцево-судинних захворювань обмежена, альтернативою є широке запровадження тромболітичної терапії у хворих на інфаркт міокарда та мозковий інсульт.

"Тромболізисна терапія – сьогодні загальновизнаний метод збереження життя хворих та зменшення інвалідності", - пояснили в управлінні.

Обсяг фінансування Програми з місцевого бюджету складає 320 тис. грн. на три роки. За ці кошти будуть придбані тромболітичні препарати, які зменшують смертність та інвалідність внаслідок інфарктів та інсультів.