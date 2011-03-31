Херсонщина: підприємці привласнили гроші інвалідів

В Херсонській області прокуратура порушила кримінальну справу щодо підприємців, які привласнили кошти інвалідів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, службові особи підприємства «Віта СЛС» ВО «Союз організації інвалідів України» протиправно привласнили понад 150 тис. грн. грошових коштів, призначених на оплату праці інвалідів.

Також розслідуванням встановлено, що внаслідок дій посадовців підприємство упродовж 2007-2009 років незаконно користувалося пільгами з оподаткування, у зв’язку з чим до відповідних бюджетів не надійшли грошові кошти у загальному розмірі понад 600 тис. грн. Крім того, заявлено позов про стягнення в доход держави несплачених податків.

За вказаними фактами прокурором Цюрупинського району порушено кримінальні справи стосовно службових осіб підприємства «Віта СЛС» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України».