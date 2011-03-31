У Луцьку курсуватимуть автобуси для інвалідів

16:09, 31 березня 2011
Новини регіонів
0

Скоро їздитимуть усім містом

У Луцьку курсуватимуть автобуси для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Сьогодні представлено перший автобус марки Богдан з висувним пандусом, який з завтрашнього дня здійснюватиме перевезення за міським маршрутом № 24 "Єршова - Вересневе". У ньому 15 місць для сидіння, а загальна пасажиромісткість - 43.

Як передає кореспондент УНІАН, урочистості з цієї нагоди відбулися сьогодні за участю міського голови Миколи РОМАНЮКА. Він наголосив, що міська влада продовжуватиме вивчати потреби осіб з обмеженими фізичними можливостями у забезпеченні цим видом транспорту. Тож невдовзі автобуси з висувними пандусами курсуватимуть по всьому місту.

З початком руху таких автобусів до водіїв ставитимуться особливі вимоги. Саме вони висовуватимуть і встановлюватимуть пандус та приділятимуть більшу увагу інвалідам.

"Відсутність таких автобусів була нагальною проблемою для людей з обмеженими фізичними можливостями. Тому я хочу подякувати тим підприємствам-перевізникам, які виконують вимоги порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування і мають автобуси, що пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Це ПП "АТП No.1", "Луцьке АТП 10701", ТзОВ ВТП "Санрайз", - зазначив міський голова.

Директор "АТП №1" Олександр ШАМІС зазначив: "Хоч вони (автобуси з пандусами) й дорожчі приблизно на 40%, однак потрібно повертатися обличчям до людей з особливими потребами. І ми це робимо. Хотілося б, звичайно, щоб держава створювала кращі умови для перевізників, наприклад, даючи пільгові кредити на автобуси чи допомагаючи їх утримувати. На сьогоднішній день перевізники роблять це самі".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter