У Луцьку курсуватимуть автобуси для інвалідів

У Луцьку курсуватимуть автобуси для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Сьогодні представлено перший автобус марки Богдан з висувним пандусом, який з завтрашнього дня здійснюватиме перевезення за міським маршрутом № 24 "Єршова - Вересневе". У ньому 15 місць для сидіння, а загальна пасажиромісткість - 43.

Як передає кореспондент УНІАН, урочистості з цієї нагоди відбулися сьогодні за участю міського голови Миколи РОМАНЮКА. Він наголосив, що міська влада продовжуватиме вивчати потреби осіб з обмеженими фізичними можливостями у забезпеченні цим видом транспорту. Тож невдовзі автобуси з висувними пандусами курсуватимуть по всьому місту.

З початком руху таких автобусів до водіїв ставитимуться особливі вимоги. Саме вони висовуватимуть і встановлюватимуть пандус та приділятимуть більшу увагу інвалідам.

"Відсутність таких автобусів була нагальною проблемою для людей з обмеженими фізичними можливостями. Тому я хочу подякувати тим підприємствам-перевізникам, які виконують вимоги порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування і мають автобуси, що пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Це ПП "АТП No.1", "Луцьке АТП 10701", ТзОВ ВТП "Санрайз", - зазначив міський голова.

Директор "АТП №1" Олександр ШАМІС зазначив: "Хоч вони (автобуси з пандусами) й дорожчі приблизно на 40%, однак потрібно повертатися обличчям до людей з особливими потребами. І ми це робимо. Хотілося б, звичайно, щоб держава створювала кращі умови для перевізників, наприклад, даючи пільгові кредити на автобуси чи допомагаючи їх утримувати. На сьогоднішній день перевізники роблять це самі".