Пансіонат для ветеранів війни реорганізували у психоневрологічний інтернат

Київрада реорганізувала Пансіонат для ветеранів війни та праці, що розміщений в Пущі-Водиці на вулиці М.Юнкерова, 37, у Київський психоневрологічний інтернат.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект рішення проголосували 93 із 104 присутніх в залі депутатів Київради.

Інтернат підпорядковано Головному управлінню праці та соціального захисту населення КМДА. Міськдержадміністрації доручено вирішити питання закріплення за новоутвореним закладом на праві оперативного управління майна, що залишиться після реорганізації Пансіонату.

В положенні про Київський психоневрологічний інтернат, що додається до рішення Київради, зазначено, що до інтернату прийматимуться на державне утримання психічно хворі особи, які досягли пенсійного віку та інваліди І і ІІ групи з психоневрологічними захворюваннями, старші 18 років, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги не залежно від наявності батьків або родичів, зобов’язаних їх утримувати за законом. До новоствореного закладу прийматимуться за путівкою, виданою Головним управління праці та соцзахисту. В рішенні Київради зазначається, що виконання рішення не потребує додаткових затрат з бюджету. Метою його прийняття є розширення мережі інтернатних закладів для осіб з психоневрологічними захворюваннями, які потребують стороннього догляду.

Як відомо, у вказаному Пансіонаті частину приміщень займав ліквідований пансіонат для пенсіонерів «Кращий дім».

Довідка УНІАН. 25 грудня 2008 року 71 депутат Київради підтримав рішення про створення комунального підприємства “Кращий дім”. Рішення ухвалювалося за участю Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Згідно з його поясненням, літні люди переселятимуться за бажанням у такі пансіонати, при цьому їхні квартири залишатимуться у власності пенсіонера. Разом з тим міська влада матиме право здавати цю квартиру в оренду. Так, якщо оренда коштуватиме 500 дол. на місяць, то, за словами мера, «за 100 дол. бабуся (у пансіонаті) їстиме ікру, ананаси й отримуватиме медичне обслуговування».

За даними мера, за перший рік місто від діяльності такого підприємства мало б отримати понад 1 млрд. грн.

Разом з тим 28 грудня 2010 р. Київрада ліквідувала КП «Кращий дім».

На час прийняття рішення Київради про ліквідацію у «Кращому домі» перебували 13 осіб. За офіційними даними, за період функціонування підприємство отримало прибутку майже 540 тис. грн., з них на утримання підопічних було перераховано близько 315 тис. грн. Інша частина прибутку пішла на оплату заробітної плати трьох працівників та на придбання основних засобів.

Загалом за весь час існування (1 рік і шість місяців) троє працівників, включаючи бухгалтера, поселили в КП «Кращий дім» 14 осіб та перерахували в бюджет Києва кошти в сумі 4748 грн.