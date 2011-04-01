Кожна шоста дитина Криму віком від 12 років курить
10:41, 01 квітня 2011Новини регіонів
0
Дані ГУ статистики
Кожен шостий житель Криму віком від 12 років курить.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики в АРК, про це свідчать результати вибіркового опитування населення, проведеного з метою отримання інформації щодо самооцінки стану здоров`я кримчан, наявності у них хронічних захворювань або інших проблем зі здоров`ям.
За даними опитування, кожен шостий житель республіки віком 12 років і старше курить, з них 37,1% курять понад 20 років, кожен п`ятий (20%) - від 6 до 10 років, 19% - від 16 до 20 років, кожен десятий - від 11 до 15 років.
Серед осіб, які курять, 36,2% в середньому викурюють за добу від 6 до 10 сигарет, 27,4% - від 16 до 20 сигарет.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter