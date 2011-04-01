Контрольна комісія перевірить діяльнісь "Фармації"

Депутати Київради створили тимчасову контрольну комісію, яка перевірить діяльність комунального підприємства «Фармація» щодо скорочення аптечних пунктів та принципів формування цін на ліки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, за таке рішення на пленарному засіданні VII сесії Київради VI скликання 31 березня 2011 року проголосували 95 депутатів.

«Комусь у столиці завадили аптеки, в яких продавались пільгові ліки для пенсіонерів. Така ситуація неприпустима. Тому столичний депутатський корпус повинен на це не тільки відреагувати, але й вжити необхідних заходів щодо недопущення подібної ситуації та забезпечити реалізацію принципів соціальної політики в столиці», - заявив секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

У прес-службі нагадали, що через мережу комунальних аптек «Фармація» відбувається забезпечення медикаментами пільгових категорій населення, реалізація безкоштовних рецептів для ветеранів та осіб з обмеженими фізичними можливостями, а також забезпечення хворих інсуліном. Проте останнім часом спостерігалась тенденція до скорочення мережі аптечних закладів, як зазначалось раніше, із 172 аптек працюють лише 98.

Тому своїм рішенням Київрада зобов’язала створену тимчасову контрольну комісію перевірити діяльність комунального підприємства «Фармація», звернувши особливу увагу на скорочення мережі аптечних закладів, принципи формування підприємством цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, а також результати проведених процедур закупівлі та постачання товарів і послуг.

За три місяці голова тимчасової контрольної комісії Олексій ДАВИДЕНКО (депутатська фракція «Республіка Київ») відзвітує перед депутатами Київради про результати своєї роботи.