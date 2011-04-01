У Севастополі провели унікальну операцію на очах немовляті

Унікальна операція з порятунку зору двомісячному малюку вперше проведена в лікарні №5 Севастополя.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Міської лікарні №5 – «Центрі здоров`я матері та дитини», операція тривала близько години й пройшла успішно. Зараз дівчинка перебуває під постійним наглядом лікарів.

Як повідомляють лікарі, позитивному результату сприяло своєчасно виявлене захворювання, що дозволило вчасно провести операцію із порятунку зору. В ході планового огляду різностатевих двійнят, які народилися на 30 тижні в пологовому будинку №2, в одного з дітей лікарями офтальмологічного відділення було виявлено початкову стадію відшарування сітківки (ретинопатія недоношених). За словами завідуючої офтальмологічним відділенням міської лікарні №5 Олени КІМ, «така патологія зустрічається лише у недоношених дітей вагою до 2,5 кг. Головне тут - вчасно виявити проблему, вжити всі заходи й своєчасно прооперувати дитину. Якщо цього не зробити, дітям загрожує повна втрата зору».

Як додала завідуюча, «після встановлення діагнозу, операцію необхідно зробити протягом 72 годин. Складність ситуації полягає ще й у тому, що центри, де їх проводять, знаходяться лише в Києві і Одесі. Там лікуються пацієнти з усієї України, тому ми вирішили створити всі умови для операції в нас у лікарні».

За інформацією лікарів, оскільки часу було вкрай мало, в терміновому порядку було зроблено всі необхідні аналізи, підтверджено діагноз і ухвалено рішення запросити фахівця Центра «Охмадит» (м. Київ) для проведення операції на території міської лікарні №5. Подібної практики проведення таких операцій у Севастополі раніше не було.

На даний момент дівчинка перебуває під постійним наглядом лікарів.

За інформацією прес-служби, в 2010 році в офтальмологічному відділенні комунального закладу під постійним контролем перебували 167 немовлят, які народилися раніше терміну. Цього року на світ з`явилися вже 43 таких малюка.