Харків: злочинна група виробляла анаболічні стероїди

Прокуратурою Харкова спільно зі Службою безпеки України припинено діяльність злочинної групи, яка займалася придбанням, виготовленням та збутом в особливо великих розмірах анаболічних стероїдів - сильнодіючих лікарських засобів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прокурор Харкова Євген ПОПОВИЧ.

За його словами, у ході масштабної операції було, зокрема, проведено понад 20 обшуків, вилучено готову продукцію на суму близько 500 тис. долларів, верстати й обладнання, пакувальну тару, друкарську продукцію (наклейки, голограми), а також десятки мобільних телефонів і комп’ютерну техніку.

Затримано п’ятьох жителів Харкова, Запоріжжя та Донецька, включаючи організатора 1984 року народження.

Характеризуючи діяльність групи, Є.ПОПОВИЧ зазначив, що «обсяги колосальні», «знаємо, для яких нужд», «є спонсор цього проекту», продукція йшла у тому числі і «до сусідньої держави». За його словами, виявлено квартири, склади, орендовані в одному з НДІ приміщення, місце виробництва на одному із фармацевтичних підприємств Харкова.

Сировина для виготовлення анаболіків, а також пакувальна тара контрабандно завозилася в Україну з однієї із країн Азії.

Крім 5 затриманих, які перебувають в ізоляторі тимчасового утримання, повідомив Є.ПОПОВИЧ, у полі зору прокуратури перебуває «велике коло осіб», підозрюваних у причетності до незаконного бізнесу.

За матеріалами СБУ прокуратурою Харкова порушено кримінальні справи за ст. 321 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин).

Тривають слідчі дії. Хід розслідування взято на контроль прокуратурою області, повідомив Є.ПОПОВИЧ.