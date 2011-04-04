Сумщина: прикордонники виявили гроші, забруднені радіацією

У Сумській області в пункті пропуску через державний кордон України за допомогою стаціонарного комплексу радіаційного контролю «Янтар» прикордонниками виявлено джерело радіаційного випромінення - гроші.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумського прикордонного загону, на підвищений рівень радіоактивного випромінення спрацював стаціонарний комплекс радіаційного контролю «Янтар – 1А» під час в’їзду в міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка» автомобіля «Мерседес-Віто». На цьому авто громадяни України виїжджали за межі України.

Під час проведення спільного зі співробітниками екологічної служби вимірювання рівня радіоактивного забруднення автомобіля серед багажу було виявлено конверт з грошовими коштами, рівень радіаційного забруднення якого перевищував допустиму норму в кілька разів.

Наразі причини радіоактивного забруднення з’ясовують співробітники екологічної служби та МНС.