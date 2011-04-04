Харківщина: від отруєння газом людина загинула, 6 - у лікарні
12:02, 04 квітня 2011Новини регіонів
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З них одна - дитина
У с. Піщанка Красноградського району Харківської області у приватному житловому будинку, попередньо від отруєння природним газом загинула 1 особа та 6 осіб постраждало (із них одна дитина 2010 р.н.).
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, постраждалих госпіталізовано до лікарень м. Харкова та м. Красноград. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Харківській області.
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