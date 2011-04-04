Полтавщина: скоротять кількість оздоровчих дитячих таборів

У Полтавській області влітку 2011 року кількість оздоровчих таборів, які приймуть дітей, буде скорочена на 4 - до 29.

Про це УНІАН повідомили в Полтавській ОДА.

За їх даними, мережа заміських дитячих закладів оздоровлення і відпочинку області налічує 33 установи. До роботи влітку 2011 року планується 29 таборів.

«У 2011 році не прийматимуть дітей на оздоровлення і відпочинок 4 дитячих установи ("Світанок" Решетилівського району, "Зміна" і "Фонтан" Новосанжарського району, "Старт" Полтавського району. Ці установи не мають належного фінансування з боку власників і перебувають на контролі в облдержадміністрації», - сказали в ОДА.

Там також відзначили, що впродовж 5 років не було перепрофільовано жодного табору відпочинку.

У третій декаді травня і початку червня всі заклади прийматимуться державними приймальними комісіями, зокрема й пришкільні.