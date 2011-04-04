Прикарпаття: відкриють центр для дітей з вадами рухового апарату

З 1 вересня у селі Черче Рогатинського району івано-Франківської області відкриють обласний навчально-реабілітаційний центр для дітей з вадами опорно-рухового апарату.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Івано-Франківської облдержадміністрації про це представників ЗМІ поінформувала на прес-конференції начальник головного управління освіти і науки облдержадміністрації Зінаїда БОЛЮК. За її словами «це буде тільки перша черга, де зможуть навчатись до 20 дітей». «На завершення будівництва центру у поточному році у державному бюджеті передбачено 4 млн. грн., в обласному - 450 тис. грн.», - уточнила посадовець. Вона також нагадала, що спорудження у селі Черче навчально-реабілітаційного центру для дітей з вадами опорно-рухового апарату включено у план заходів, що фінансуватимуться цьогоріч в межах підписаної Угоди про регіональний розвиток між урядом та Івано-Франківською областю. Нині, за її словами, уже готують статут навчально-реабілітаційного центру і за 2 місяці до 1 вересня призначать директора та заступника по господарству.

У Черче зможуть проходити навчання і реабілітацію діти з усіх регіонів України.