В Івано-Франківську міліція виявила нарколабораторію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба обласної міліції.

«1 квітня під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітники підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків виявили в Івано-Франківську квартиру, власник якої за допомогою нехитрого лабораторного обладнання налагодив виробництво психотропної речовини амфетамін», – йдеться у повідомленні.

У міліції зазначили, що 27-річний житель міста виготовляв наркотики начебто виключно для власних потреб, однак правоохоронці мають ґрунтовні підстави для ствердження, що продуктом своєрідної міні-нарколабораторії користувалися й інші громадяни.

З’ясувати, настільки часто і як задовго – прерогатива слідства.

У помешканні затриманого оперативники виявили і вилучили колби, мензурки та інший посуд, що використовувався для приготування психотропних речовин.

«Хімік»-самоук спеціально підбирав ці речі для проведення своїх «дослідів» і отримання бажаної речовини. Крім того, вилучено три саморобні пристрої для викурювання наркотичної речовини марихуани, а також 25 грамів марихуани», - повідомили в прес-службі.

Незаконні дії цього чоловіка підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч.1 статті 313 Кримінального кодексу України.