Шкільний водій вкусив за палець «даішника»

На Сумщині шкільний водій вкусив за палець співробітника Державтоінспекції.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням прес-служби УМВС України в Сумській області, до чергової частини надійшло повідомлення про непокору інспекторам відділення ДАІ і отримання лейтенантом міліції тілесних ушкоджень.

Встановлено, що наряд з організації дорожнього руху на службовому автомобілі ВАЗ-21099 ніс службу на маршруті по місту Глухів. Невдовзі нарядом був помічений автомобіль «Пежо 205», характер руху якого викликав підозру в здатності водія керувати транспортним засобом, оскільки той невпевнено рухався по проїжджій частині дорогі. Було прийнято рішення зупинити вказаний автомобіль, наголошується в повідомленні.

«Працівник ДАІ за допомогою жезла і свистка подав водієві сигнал про зупинку, підійшов до нього, відрекомендувався і запропонував надати для перевірки документи водія. Водій, житель Глухова, 1964 року народження, який працює водієм міської школи, повідомив, що технічний паспорт автомобіля забув вдома. З наявних документів був лише талон про проходження технічного огляду автомобіля”, - повідомили в прес-службі міліції.

Подальшою перевіркою інспектори ДАІ встановили невідповідність номерних знаків, а також талону даному транспортному засобу, тому ухвалили рішення про затримання автомобіля і водія з доставкою до Глухівського міськвідділу міліції для проведення додаткової перевірки, про що було повідомлено водієві, підкреслили в прес-службі.

«Водій спочатку погодився, але потім несподівано відштовхнув інспектора і почав тікати. Вжитими заходами водія було затримано, проте він несподівано вкусив одного з інспекторів за палець лівої руки”, - зазначається в повідомленні.

За даним фактом вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 342 КК України.

Згідно висновку медичного обстеження, виданого Глухівською ЦРЛ, водій був тверезий.

Автомобіль «Пежо», зі слів водія, було ввезено на територію України з Литви на запчастини для його власного автомобіля такої ж моделі і кольору і використовувався ним тимчасово на період ремонту законного автомобіля.

За даним фактом триває перевірка.