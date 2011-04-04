В Одесі засуджено наркодилера

Наркоділер, який налагодив канал регулярних постачань в Одеський регіон нарковмісного препарату «кетамін», засуджений Приморським райсудом Одеси до 5 років позбавлення волі, з 2-річним випробувальним строком.

Про це повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ в області, уточнивши, що «вирок стосовно наркоділка набув законної чинності».

Судовим слідством, зокрема, встановлено, що «42-річний одесит організував доставку в Одесу через фірму з оптового продажу ліків, оформлену на підставну особу, 310 тис. ампул нарковмісного медичного препарату «кетамін». Великими партіями - від 20 до 60 тис. ампул – кетамін доставлявся в Одесу службою перевезень, а далі наркодилер розповсюджував його через створену мережу дрібних дилерів на території області. 22 тис. ампул було вилучено під час обшуку в офісі підсудного».

Наркодилер визнаний винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 і ч.4 ст. 321 (незаконне придбання, зберігання і збут отруйних або сильнодіючих лікарських засобів), ч.1 ст. 205 (створення фіктивного підприємства), а також ч.2 і ч.3 ст. 358 (підробка документів та їх використання) Кримінального кодексу України.