У Рівному затримано жінку, яка продала свою дитину за 320 тис

У Рівному затримано молоду жінку, яка продала свого 9-місячного сина за 320 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник УМВС України в області Олег САЛО.

За його словами, покупцями дитини стали співробітники місцевої міліції, які таким чином проводили відповідну спецоперацію, оскільки кілька тижнів тому отримали оперативну інформацію про намір цієї жінки продати свою дитину.

За 9-місячного малюка 22-річна Марія просила 40 тис. доларів. У результаті проведеної спецоперації жінку затримали на гарячому.

Як розповів О.САЛО, перемовини між «покупцями» та продавцем тривали недовго. Зустрітися домовилися в одному із номерів рівненського готелю, куди прийшли Марія із сином та няня, 21-річна Ольга. Працівники міліції під виглядом подружньої бездітної пари, яка приїхала зі Сходу України, купили дитину за 320 тис. грн., які, звичайно, були заздалегідь помічені. Пересвідчившись, що сума відповідає дійсності, Марія залишилася задоволена продажем, поцілувала на прощання дитину і пішла.

За даними правоохоронців, ця жінка займалася проституцією, а вихованням її сина - няня, яка була її ж подругою та проживала спільно у квартирі, що вони винаймали.

У грудні минулого року проти матері хлопчика вже було порушено кримінальну справу за статтею 166 Кримінального кодексу України (Злісне невиконання батьками обов’язків, що призвело до тяжких наслідків. У даному випадку – хвороби дитини). Тепер вона вже відповідатиме ще й за частиною 3 статті 149 (Торгівля людьми), санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років. Обох жінок затримано і нині вони заарештовані.

Хлопчик, якого намагалася мама продати, наразі перебуває в обласній дитячій лікарні, і його подальшу долю вирішуватимуть відповідні служби.