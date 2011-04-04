У Криму в полі виявлено троє загиблих бродяг

Троє чоловіків без певного місця проживання знайдено мертвими в полі в Красногвардійському районі Криму.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі кримського Управління Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Тіла виявлені 2 квітня біля села Плодородне в навісі з клейонки у вигляді куреня.

Причина загибелі людей встановлюється. Міліція проводить розслідування.