У Криму в полі виявлено троє загиблих бродяг
14:56, 04 квітня 2011Новини регіонів
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В навісі з клейонки у вигляді куреня
Троє чоловіків без певного місця проживання знайдено мертвими в полі в Красногвардійському районі Криму.
Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі кримського Управління Міністерства з надзвичайних ситуацій.
Тіла виявлені 2 квітня біля села Плодородне в навісі з клейонки у вигляді куреня.
Причина загибелі людей встановлюється. Міліція проводить розслідування.
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