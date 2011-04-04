У Херсоні 5 дитячих садків обладнали сонячними батареями
15:26, 04 квітня 2011Новини регіонів
0
Екологія та здоров`я
У Херсоні 5 дитячих садів обладнали геліоколекторами (сонячні батареї) для гарячої води.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в рішенні міськради Херсона від 31 березня.
Згідно з рішенням, для цього планується направити 187,6 тис. з екологічного фонду міського бюджету.
Раніше, в 2009 - 2010 рр. сонячні батареї були встановлені в 10 із 70 дитсадків Херсона. Для цього використовувалися позабюджетні кошти.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter