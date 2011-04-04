Закарпаття готове прийняти на оздоровлення дітей з Японії

Закарпаття заявило про готовність прийняти на оздоровлення дітей з Японії.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі Закарпатської обласної державної адміністрації.

Як йдеться у повідомленні, голова Закарпатської облдержадміністрації Олександр ЛЕДИДА звернувся до Посольства Японії в Україні з офіційним листом – пропозицією оздоровити дітей країни, яка постраждала внаслідок руйнівного стихійного лиха.

О.ЛЕДИДА запропонував безкоштовний відпочинок у найкращих рекреаційних закладах Закарпаття тридцятьом дітям.

Оздоровитися діти зможуть у будь-який зручний для них час літнього сезону, повідомляє прес-центр.

«Це хоч і невелика, але реальна допомога, яку може надати область постраждалим японцям. Якщо пропозиція знайде позитивний відгук, можливо, розглядатиметься варіант збільшення кількості юних відпочивальників. Закарпаття завжди готове надати посильну допомогу», - додав голова ОДА.

За даними прес-центру, наразі Закарпатська область чекає на офіційну відповідь від Посольства Японії в Україні.