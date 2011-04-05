Житомирщина: працівниця школи-інтернату вкрала 100 тис. грн.

На Житомирщині працівниця школи-інтернату незаконно зняла понад 100 тисяч гривень з дитячих рахунків.

Як повідомила кореспонденту УНІАН працівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна ГОША, “з жовтня 2009 по березень 2010 року працівниця Новоград-Волинської загальноосвітньої школи-інтернату працювала юристом і мала право доступу до офіційних документів, однак шляхом обману та підробок документів вона неодноразово знімала з рахунків вихованців інтернату їх власні кошти”.

За словами прокурора відділу підтримання державного обвинувачення у суді прокуратури області Дениса СТЕМКОВСЬКОГО, загалом під грабіж “юристки потрапила 21 дитина, це були діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування”. Усього з дитячих рахунків знято майже 109 тис. грн.

Вироком Новоград-Волинського міськрайонного суду працівницю школи-інтернату визнано винною у скоєнні злочинів, передбачених частиною 4 ст.191 (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем), частиною 3 та 4 ст. 358 (підроблення документів та використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Суд призначив жінці покарання у вигляді чотирьох років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі зберіганням товарно-матеріальних цінностей на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності строком на 3 роки.