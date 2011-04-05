Донеччина: жінка впала в колектор і дуже травмувалася

У місті Авдіївка Донецької області бійці МНС допомогли дістати жінку, яка впала в колектор й отримала безліч травм.

Про це повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області.

У повідомленні зазначається, що бійці МНС допомогли співробітникам швидкої медичної допомоги дістати з каналізаційного колектора жінку, 1961 року народження, яка при падінні в колектор отримала відкриту черепно-мозкову травму, травму обличчя й забій спини.

Так, зафіксувавши постраждалу пожежними ременями, бійці МНС за допомогою рятувальної мотузки підняли її на поверхню, перевели на медичні носилки і негайно передали співробітникам «швидкої допомоги».

Від Головного управління МНС залучалася 1 одиниця техніки і 6 осіб особового складу.