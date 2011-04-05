Херсон: засудили медсестру за вибух кисневого апарату

Дніпровський районний суд Херсона визнав винною медсестру дитсадка, у якому у листопаді 2010 року вибухнув кисневий апарат.

Як передає кореспондент УНІАН, суд погодився зі звинуваченням, висунутим прокуратурою Дніпровського району, і засудив її до двох років позбавлення волі. Однак, враховуючи пом`якшувальні обставини (щире розкаяння медсестри, відсутність конфліктів із законом у минулому та її пенсійний вік), підсудна отримала 1-річний випробувальний термін з відстроченням виконання вироку.

Також суд зобов’язав жінку відшкодувати вартість усіх 5-ти експертиз по вказаній кримінальній справі (2,8 тис. грн.).

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада 2010 року у дитсадку № 8 у Херсоні під час приготування кисневого напою стався вибух прибора для приготування кисневих коктейлів, від якого постраждали двоє 4-річних дітей і жінка-завгосп, яка й готувала цей коктейль.

Прокуратура Дніпровського району Херсона порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України (порушення законодавства про охорону праці).