Одеса: сталася пожежа в школі-інтернаті
Жертв та постраждалих немає
В Одесі сталася пожежа у приміщенні школи-інтернату №5, під час якої рятувальники евакуювали 119 дітей.
Як повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій, пожежа виникла 4 квітня о 16.21.
У службу «101» негайно зателефонувала директор навчального закладу. Перші підрозділи рятувальників прибули на місце події через 10 хвилин і приступили до гасіння пожежі, одночасно допомагаючи співробітникам інтернату виводити дітей з небезпечних приміщень.
Осередок пожежі знаходився на четвертому поверсі в підсобному приміщенні, горіли обшивка коридору і очеретяний дах.
О 17.36 оперативними діями співробітників МНС пожежу ліквідовано. Завдяки тому, що пожежа була виявлена вчасно, і педагогічний колектив виконав правильні дії, жертв і постраждалих вдалося уникнути.