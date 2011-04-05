У Херсоні шукають 3 чоловіків, які зникли, перепливаючи Дніпро

У Херсоні рятувальники МНС шукають трьох чоловіків, які зникли, перепливаючи Дніпро.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Управління МНС в Херсонській області, 2 квітня близько 21.00 з дачного кооперативу троє чоловіків – 1959, 1984 і 1987 років народження, виїхали в бік Херсона по р. Дніпру, але додому не повернулися. У прес-службі точно не знають, на якому плавзасобі вони виїхали.

У понеділок, 4 квітня, водолази обстежили маршрут, за яким мали плисти чоловіки, але тіла не виявлено. Пошуки тривають.