У Херсоні шукають 3 чоловіків, які зникли, перепливаючи Дніпро
16:01, 05 квітня 2011Новини регіонів
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1959, 1984 і 1987 років народження
У Херсоні рятувальники МНС шукають трьох чоловіків, які зникли, перепливаючи Дніпро.
Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Управління МНС в Херсонській області, 2 квітня близько 21.00 з дачного кооперативу троє чоловіків – 1959, 1984 і 1987 років народження, виїхали в бік Херсона по р. Дніпру, але додому не повернулися. У прес-службі точно не знають, на якому плавзасобі вони виїхали.
У понеділок, 4 квітня, водолази обстежили маршрут, за яким мали плисти чоловіки, але тіла не виявлено. Пошуки тривають.
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