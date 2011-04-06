На Хмельниччині син та мати згоріли у власній квартирі
13:52, 06 квітня 2011Новини регіонів
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У Красиколі Хмельницької області внаслідок пожежі в одній з квартир п’ятиповерхового житлового будинку загинули мати та син.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив старший інспектор Центру пропаганди Управління МНС в області Олексій ЧЕРКАСОВ.
За його словами, пожежа у будинку на вулиці Василя Стуса сталася учора ввечері. Вогонь забрав життя чоловіка 1964 р. н. та його матері 1941 р. н.
“Пожежа виникла через необережність загиблого чоловіка під час куріння”, - сказав О.ЧЕРКАСОВ.
Загалом з початку року на Хмельниччині виникла 251 пожежа, на яких виявлено 29 загиблих осіб. Збитки від пожеж становлять понад 700 тис. грн. Під час гасіння пожеж було врятовано 26 осіб.
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