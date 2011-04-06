На Хмельниччині син та мати згоріли у власній квартирі

У Красиколі Хмельницької області внаслідок пожежі в одній з квартир п’ятиповерхового житлового будинку загинули мати та син.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив старший інспектор Центру пропаганди Управління МНС в області Олексій ЧЕРКАСОВ.

За його словами, пожежа у будинку на вулиці Василя Стуса сталася учора ввечері. Вогонь забрав життя чоловіка 1964 р. н. та його матері 1941 р. н.

“Пожежа виникла через необережність загиблого чоловіка під час куріння”, - сказав О.ЧЕРКАСОВ.

Загалом з початку року на Хмельниччині виникла 251 пожежа, на яких виявлено 29 загиблих осіб. Збитки від пожеж становлять понад 700 тис. грн. Під час гасіння пожеж було врятовано 26 осіб.