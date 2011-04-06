Волинських медиків навчатимуть англійської мови до Євро-2012. Про це йшлося під час засідання колегії управління охорони здоров`я облдержадміністрації. Повідомили УНІАН у прес-службі ОДА.

Голова облдержадміністрації Борис КЛІМЧУК зазначив, що Волинська область безпосередньої участі у підготовці до проведення змагань не бере. Однак, враховуючи той факт, що в регіоні діють міжнародні пункти пропуску і велика маса вболівальників-європейців буде їхати в Україну саме через Волинь.

"На міжнародному автомобільному пункті пропуску "Ягодин" тривають роботи щодо створення медичного пункту, який буде функціонувати на базі Шацької райлікарні. Зараз вирішуються питання щодо передачі лікувальній установі автомобіля швидкої допомоги. В той же час, нові автівки будуть закуплені для єдиного медичного простору "Шацьк-Любомль". Це - автомобіль швидкої допомоги та реанімобіль. Ще одну машину отримаємо в рамках гуманітарної допомоги", - зазначив Б.КЛІМЧУК.

Начальник управління охорони здоров`я ОДА Ігор ВАЩЕНЮК зазначив: "Медиків ми будемо вчити англійської мови, залучаючи волонтерів. Разом з тим, до цієї роботи долучаться й лікарі, які стажувались за кордоном та можуть вільно розмовляти англійською".

Також голова облдержадміністрації повідомив, що на митних переходах будуть встановлені інформаційні вказівники різними мовами. Це все робиться для зручності гостей, які приїдуть вболівати за свої команди.