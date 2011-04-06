Чернівчанин жорстоко вбив свою тітку

Шевченківський районний суд Чернівців засудив до довічного позбавлення волі жителя обласного центру, який жорстоко вбив рідну тітку.

Як передає кореспондент УНІАН, слідством встановлено, що 2 листопада 2010 року раніше неодноразово судимий 29-річний чернівчанин прийшов до рідної тітки допомогти копати город. Через деякий час пенсіонерка запросила племінника пообідати. Перебуваючи в кухні, він побачив у жінки гроші і вирішивши ними заволодіти.

Спочатку племінник намагався тітку зґвалтувати, однак через фізіологічні причини вчинити цього не зміг. Потім чоловік її жорстоко вбив та забрав 350 грн., після чого підпалив хату.

Шевченківський районний суд Чернівців погодився з позицією прокуратури області, яка підтримувала державне обвинувачення у резонансній кримінальній справі, порушеній стосовно Олександра Д. за ознаками складу злочинів, передбачених ч.3 ст.15, ч.1 ст.152, ч.4 ст.187, п.п. 6, 9, 13 ч.2 ст.115 КК України, і постановив вирок, яким винного засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна.