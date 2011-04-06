Київ: два громадянина Нігерії постачали контрабандний героїн

Служба безпеки України спільно з Державною митною службою у ході спецоперації викрила та ліквідувала канал контрабандного ввезення героїну з Киргизії до України.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Контрабанду наркотиків на територію України налагодили двоє громадян Нігерії. Партії героїну були приховані у міжнародних поштових відправленнях, які за грошову винагороду одержували посередники - громадяни України.

При здійсненні митного контролю в зоні відповідальності Київської регіональної митниці в одній з таких посилок, яка надійшла в Україну з Киргизії, правоохоронці виявили майже 1 кг особливо небезпечного наркотичного засобу – героїну. Двох іноземців, яким призначалася ця партія наркотиків, співробітники СБУ встановили і затримали 17 березня у Києві. З’ясувалося, що саме ці особи також організували збут контрабандно ввезених наркотиків на території столиці та Київської області.

Слідчим відділом УСБУ в Києві стосовно затриманих громадян Нігерії порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів в особливо великих розмірах). Стосовно правопорушників обрано запобіжний захід – взяття під варту.