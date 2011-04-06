Донецьк: на гостру кишкову інфекцію захворіло уже 44 дитини

У Донецьку кількість хворих на гостру кишкову інфекцію дітей досягло 44.

Про це повідомив сьогодні у Донецьку виконуючий обов`язки головного державного санітарного лікаря України Сергій РИЖЕНКОВ.

За його словами, з 2 по 6 квітня у лікарні міста Донецька (№1, 21) з діагнозом гостра кишкова інфекція надійшло 44 дитини віком до 3-х років.

С.РИЖЕНКОВ зазначив, що «вже зроблені лабораторні дослідження, і у 15 дітей і у співробітниці молочної кухні підтверджена ротавірусна інфекція». «Ми зараз проводимо додаткові лабораторні дослідження, і вже завтра ми зможемо сказати і всі остаточні результати», - пообіцяв в.о. головного санітарного лікаря.

Він також повідомив, що на сьогодні «ситуація у хворих стабільна», 23 дитини перебувають у стані середньої тяжкості, 21 – у легкому ступені захворювання.

С.РИЖЕНКОВ сказав, що, за попередніми даними, джерелом зараження дітей став співробітник молочної кухні. «Можу сьогодні сказати, грунтуючись на бесіді з хворими, що, швидше за все, це проблема молочної кухні. У одного з працівників була виділена ротавірусна інфекція, і він міг стати людиною, яка занесла інфекцію на молочну кухню», - сказав С.РИЖЕНКОВ.

С.РИЖЕНКОВ констатував, що загалом на даній молочній кухні харчування одержують 458 дітей, але захворіли 44.