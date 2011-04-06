Херсонщині потрібно 50 млн для вирішення екологічних проблем

Херсонська область за результатами поїздки глави МНС Віктора БАЛОГИ 24 березня в регіон одержить держпідтримку для вирішення екологічних проблем у сумі до 50 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Херсонської обласної ради Віктор ПЕЛИХ на прес-конференції в Херсоні.

Зокрема, за словами голови облради, ці кошти область поки отримала теоретично, а фактичне виділення грошей відбудеться за фактом ухвалення відповідного рішення Кабінетом міністрів України.

«Нам вдалося домовитися про спільне вирішення низки гострих проблем. Зокрема, на відновлювальні роботи з ремонту каналізаційних колекторів планується виділити 21 млн. грн., на вивіз із області отрутохімікатів – 19 млн. грн. Крім того, є підтримка із вирішення питання підтоплення населених пунктів регіону. Загалом близько 50 млн. грн. буде залучено з держбюджету на ці заходи. Поки що все на паперах, але після підписання документів Кабміном ці кошти будуть», - упевнений В.ПЕЛИХ.

Як повідомлялося, В.БАЛОГА заявив про підтримку пропозицій керівництва Херсонської облдержадміністрації та облради щодо ефективного вирішення наявних у регіоні екологічних проблем. Зокрема, міністр пообіцяв пролобіювати в Кабміні питання фінансування цих робіт.

За даними Управління МНС у Херсонській області, для виконання робіт із утилізації 1 тис. тонн пестицидів, які зберігаються в регіоні, необхідно до 15,185 млн. грн.

Крім того, херсонська влада на початку цього року розраховувала отримати з держбюджету 32,3 млн. грн. із 48,9 млн. грн. необхідних для повної реконструкції Північного й Південного каналізаційних самостічних колекторів у Херсоні.