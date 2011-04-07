Прокуратура Донецька порушила справу за фактом захворювання дітей

Прокуратура м. Донецька порушила кримінальну справу за фактом групового захворювання дітей гострими кишковими інфекціями.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області.

Згідно з повідомленням, прокуратура м. Донецька провела перевірку за фактом групового захворювання дітей гострими кишковими інфекціями. В результаті перевірки встановлено, що діти, які госпіталізовані в лікарню, напередодні вживали їжу продукцію дитячої молочної кухні.

За результатами перевірки заступником прокурора Донецької області - прокурором міста Донецька порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 137 «Неналежне виконання обов`язків з охорони життя і здоров`я дітей» Кримінального кодексу України.

Організація досудового слідства доручена Донецькому міськуправлінню Головного управління МВС України в Донецькій області.

Хід досудового слідства контролюється прокуратурою області, зазначили в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, з 2 по 6 квітня в лікарні міста Донецька (№1, 21) з діагнозом гострої кишкової інфекції госпіталізовано 44 дітей віком до 3-х років. Виконуючий обов`язки головного державного санітарного лікаря України Сергій РИЖЕНКОВ повідомив, що «вже зроблені лабораторні дослідження, і в 15 дітей і у співробітниці молочної кухні підтверджена ротавірусна інфекція». Він також повідомив, що на сьогодні «ситуація у хворих стабільна», 23 дітей знаходяться в стані середньої тяжкості, у 21 дитини - легкий ступінь захворювання.

С.РИЖЕНКОВ констатував, що всього в цій молочній кухні харчуваня одержують 458 дітей, але захворіли 44.