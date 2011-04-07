У Донецьку отруєних дітей стає усе більше

У Донецьку станом на сьогоднішній ранок до інфекційних відділень міських клінічних лікарень № 1 та № 21 з гострою кишковою інфекцією госпіталізовано 51 дитину, що споживала продукцію дитячої молочної кухні.

Як повідомляє прес-служба МНС, перебіг захворювання дітей – середнього та легкого ступенів важкості.

Фахівці обласної та міської СЕС в осередку захворювання проводять комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС в Донецькій області.