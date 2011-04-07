У Донецьку отруєних дітей стає усе більше
09:31, 07 квітня 2011Новини регіонів
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Стан - середній та легкий
У Донецьку станом на сьогоднішній ранок до інфекційних відділень міських клінічних лікарень № 1 та № 21 з гострою кишковою інфекцією госпіталізовано 51 дитину, що споживала продукцію дитячої молочної кухні.
Як повідомляє прес-служба МНС, перебіг захворювання дітей – середнього та легкого ступенів важкості.
Фахівці обласної та міської СЕС в осередку захворювання проводять комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС в Донецькій області.
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