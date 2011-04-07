Житель Чернігова у квартирі зробив теплицю для марихуани

Житель Чернігова у найманій квартирі зробив теплицю для вирощування марихуани. Про це повідомила УНІАН помічник начальника Чернігівського міського відділу міліції у зв’язках зі ЗМІ Наталія ЧОВПИЛО.

За її інформацією, 56-річний житель Чернігова здавав трикімнатну квартиру молодому чоловікові. Орендар житла заплатив власникові за півроку наперед. Коли ж цей термін завершився, чоловік виявив, що не може потрапити до помешкання, оскільки квартирант змінив усі замки і на телефонні дзвінки не відповідав. Чернігівець звернувся до правоохоронців, а працівники сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків Чернігівського міського відділу міліції проінформували його, що квартирант займався розповсюдженням наркотиків.

Отримавши санкцію суду на проведення обшуку, разом із господарем працівники міліції зайшли у квартиру. Одну з кімнат житла було переобладнано під міні-теплицю із вирощування марихуани за допомогою гідропоніки (сучасна технологія вирощування рослин, що не потребує ґрунту та забезпечує доступ речовин рослині за рахунок водяних поживних розчинів). У кімнаті марихуана (конопля) вирощувалася у вазончиках із спеціальними добривами під освітлювальними лампами. Для догляду за рослинами були пристосовані спеціальні інструменти та вентилятор.

Під час обшуку працівники міліції вилучили у квартирі коноплю у вазонах та засоби догляду за нею. Молодого чоловіка, який влаштував теплицю, затримано. Проти нього порушено кримінальну справу за ч.1 ст.309 “Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів” Кримінального кодексу України.