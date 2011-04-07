Чернігівщина: пенсіонера засудили за розбещення 5-річної дівчинки

На Чернігівщині за розбещення дитини засуджено 63-річного чоловіка до 8 років ув’язнення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернігівської області.

Апеляційний суд Чернігівської області залишив у силі вирок Менського районного суду щодо кримінальної справи за обвинуваченням чоловіка у розпусних діях щодо 5-річної дівчинки за ч. 2 ст. 156 та ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу України. Суд першої інстанції засудив чоловіка до 8 років позбавлення волі.

Як встановило слідство, у березні 2007 року підсудний – 63-річний мешканець Коропського району Чернігівської області - вчинив з малолітньою потерпілою розпусні дії.

Кримінальну справу було порушення після розголосу ситуації журналістами.