У Мелітополі три учениці отруїлися невідомою речовиною

У Запорізькій області трьох учнів профучилища госпіталізовано в результаті розпилювання невідомої речовини в приміщенні навчального закладу.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС у Запорізькій області, інцидент стався напередодні у виробничому професійному училищі Мелітополя.

«6 квітня о 10.20 надійшло повідомлення про те, що у виробничому професійному училищі в Мелітополі стався нещасний випадок: у туалетній кімнаті для дівчаток невідомою особою було розпилено невідому речовину, внаслідок чого стало погано трьом дівчатам з цього училища. Педагогічним колективом було виведено на свіже повітря 78 учнів і організовано провітрювання приміщень. Постраждалих дівчат госпіталізували до третьої міської лікарні під спостереження лікарів», - повідомили в МНС.

На сьогодні, за даними прес-служби відомства, стан постраждалих кваліфікується медиками як стабільний.

На місці події працювали співробітники міліції, санепідемстанції і мобільно-оперативна група Мелітопольського міського управління ГУ МНС. За фактом події ведеться слідство.