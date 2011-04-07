У Херсоні до 6 років ув'язнено головлікаря хоспісу

Суворовський районний суд Херсона засудив до 6 років позбавлення волі колишнього головного лікаря місцевого хоспісу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Херсонської області.

Керівник клініки брав гроші за сприяння в розміщення тяжкохворих людей. Судом доведено, що в 2002-2005 роках головлікар за госпіталізацію 18 чоловік одержав незаконно винагороду в сумі 45 тис. грн.

Під час затримання лікар чинив опір працівникам правоохоронних органів.