У Херсоні до 6 років ув'язнено головлікаря хоспісу
14:45, 07 квітня 2011Новини регіонів
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Вимагав гроші зі смертельнохворих
Суворовський районний суд Херсона засудив до 6 років позбавлення волі колишнього головного лікаря місцевого хоспісу.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Херсонської області.
Керівник клініки брав гроші за сприяння в розміщення тяжкохворих людей. Судом доведено, що в 2002-2005 роках головлікар за госпіталізацію 18 чоловік одержав незаконно винагороду в сумі 45 тис. грн.
Під час затримання лікар чинив опір працівникам правоохоронних органів.
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