У Тернополі відзначатимуть Свято сім’ї в очікуванні дитини

У Тернополі щороку 7 квітня відзначатимуть Свято сім’ї в очікуванні дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з повідомленням, обласної громадської організації «Центр щасливого Батьківства та Материнства», відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій НАДАЛ за ініціативи голови центру Марії ХОМІВ та керівника проекту «Школа щасливого материнства св. Анни», отця Мартина ХОМІВА.

Розпорядженням передбачено, що Свято сім’ї в очікуванні дитини відзначатимуть в Тернополі 7 квітня, на Благовіщення – день, коли Пресвятій Діві Марії явився Архангел Гавриїл, який повідомив їй благу вість про майбутнє народження сина, який стане Спасителем усього світу.

У день свята, яке сьогодні офіційно проголосили під час відкриття оновленої пологової палати в міській лікарні №2, заплановано обговорюватимуть питання материнства, батьківства і сім’ї.

Започаткування Свята сім’ї в очікуванні дитини благословив єпископ Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви Василій СЕМЕНЮК.