На Харківщині стався масовий мор риби

У водоймі поблизу села Уплатне Близнюківського району Харківської області стався масовий мор риби.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, про це поінформував органи міліції старший інспектор цивільного захисту Близнюківського районного відділу МНС.

За його словами, 5 квітня у водоймі поблизу села Уплатне стався масовий мор риби. За попередніми даними, виявлено близько 100 тонн загиблої риби (товстолоб, короп, сом канальний, сом європейський, плотва, білий амур).

Представники міліції та Державної екологічної інспекції у Харківській області з`ясовують обставини масового мору риби та матеріальні збитки.

Як повідомляє прес-служба Держекоінспекції у Харківській області, риба могла загинути через брак кисню під льодом або перевищення норм вмісту шкідливих хімічних речовин, адже під час лабораторного дослідження водойми, яке екоінспекція проводила 12 лютого, було виявлено перевищення рівня ацетону у 60 разів, фосфатів — у 64 рази, зниження рівня кисню та кілька сотень особин гнилої риби.

Водойму загальною площею 60 га у Близнюківської райдержадміністрації з липня 2002 року орендує приватний підприємець, мешканець міста Лозова.

Оперативна група, створена на базі підрозділів екоінспекції, проводить позапланові перевірки підприємств, що знаходяться поблизу водойми на території Уплатнівської сільської ради Близнюківського району.