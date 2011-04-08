Донецьк: у продуктах молочної кухні виявлено стафілокок

У продуктах молочної кухні, якими отруїлися 59 дітей у Донецьку, виявлено стафілокок.

Про це УНІАН повідомили в санітарно-епідеміологічній станції Донецької області.

Згідно з повідомленням, при бактеріологічних дослідженнях у пробах сиру, виготовленого на дитячій молочній кухні Центральної клінічної міськлікарні м. Донецька 3 і 4 квітня 2011 року, в змивах із інвентарю, спецодягу і рук персоналу кухні виявлено патогенний стафілокок (St. aureus). «У п`яти хворих дітей і трьох співробітників молочної кухні при бактеріологічних дослідженнях також виділено патогенний стафілокок (St. aureus)», - сказали в облСЕС.

У облСЕС додали, що, за попередніми висновками, етіологічними чинниками захворювання дітей є ротавірус і стафілокок, чинник передачі інфекції - сир, виготовлений на дитячій молочній кухні з порушенням технології приготування, а можливим джерелом збудника інфекції є працівники дитячої молочної кухні.

У облСЕС також повідомили, що за даними на ранок 8 квітня серед дітей, які перебувають під наглядом, виявлено ще три випадки захворювання. «Таким чином, число хворих на гостру кишкову інфекцію всього становить 59 осіб», - констатували в облСЕС, зазначивши, що всі хворі були госпіталізовані в дитячі інфекційні відділення міськлікарень №№ 1 і 21 м. Донецьк, де обстеження й лікування дітей здійснюється в повному обсязі.

Водночас у облСЕС підкреслили, що в клінічному стані хворих спостерігається позитивна динаміка й на даний час із лікарень виписано вже 16 дітей, на лікуванні в стаціонарах лікарень залишаються 43 дитини. Клінічний стан 23 дітей – легкий, ще у 20 - середньої тяжкості.

«Протиепідемічні заходи й лабораторні дослідження тривають. Остаточний висновок про причини виникнення захворювань буде зроблено після завершення лабораторних досліджень», - зазначили в облСЕС.