Запоріжжя: для онкохворих дітей зібрано понад 470 тис

У Запорізькій області в рамках благодійного проекту «Любов милосердствує», ініційованого головою Запорізької єпархії УПЦ МП, для онкохворих дітей зібрана кров і понад 470 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Запорізькій єпархії УПЦ МП, у період посту, впродовж якого реалізовувався проект, кров для дітей, які страждають на онкогематологічні захворювання, здали більше тисячі запорожців.

«Це означає, що протягом півроку маленькі пацієнти онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні будуть повністю забезпечені препаратами крові», - зазначається в повідомленні.

Також у рамках проекту «Любов милосердствує» здійснювався збір коштів, яких на сьогоднішній день зібрано понад 470 тис. грн.

«Всі кошти (понад 470 тис. грн.), виручені в результаті цього проекту, буде направлено на придбання спеціального обладнання й медикаментів для онкохворих дітей», - розповіли в єпархії, зазначивши, що активну участь у реалізації благодійного проекту взяли також молодіжні волонтерські групи.

У рамках проекту також відбувся благодійний телемарафон, який транслювали 3 провідних телеканали Запорізької області, безпосередньо під час його проведення на допомогу онкохворим дітям було зібрано понад 27 тис. грн.