Львівщина: 16-річна мати задушила новонароджену доньку

У Самбірський міськвідділ ГУ МВС України у Львівській області 5 квітня надійшло телефонне повідомлення від місцевого жителя про те, що за вул.Торгова в м.Самбір в контейнері для сміття виявлено труп новонародженої дитини (дівчинки).

З`ясувалося, що матір`ю дитини є громадянка 1994 р.н., мешканка Турківського району Львівської області, яка тимчасово проживає в м. Самбір.

Під час проведення попереднього зовнішнього огляду тіла новонародженої дитини видимих ​​тілесних ушкоджень виявлено не було. Проте вже на наступний день судмедекспертами було встановлено, що дитина народилася живою, а смерть наступила в результаті механічної асфіксії.

У зв`язку з цим 6 квітня слідчим відділом Самбірського МВ ГУ МВС України у Львівській області порушено кримінальну справу.

На даний час у кримінальній справі проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на повне та всебічне розслідування і притягнення винних осіб до відповідальності. Хід досудового слідства взято на контроль прокуратурою Львівської області.