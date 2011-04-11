Дніпропетровщина: за збут наркотиків затримано міліціонерів

На Дніпропетровщині за збут наркотиків затримано двох міліціонерів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Інспектора патрульної служби Дніпродзержинського міськвідділу внутрішніх справ було викрито під час продажу психотропної речовина метамфетамін.

Слідством встановлено, що протягом березня-квітня поточного року зазначений міліціонер двічі у невстановлених осіб придбав метамфетамін та збув його пакунками.

Крім того, лейтенанта міліції Покровського райвідділу внутрішніх справ затриманий під час продажу майже 0,5 кг марихуани та макової соломки.

Стосовно працівників міліції прокуратура порушила кримінальні справи за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України. Обидва перебувають під вартою.

Слідство у кримінальних справах триває. Міліціонерам загрожує покарання - до 10 років позбавлення волі.